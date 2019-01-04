Азербайджанский Unibank продлил льготную кредитную кампанию

БАКУ /Trend/ - Пусть и в 2019-ом году процентная ставка вашего кредита начнётся от 18 процентов годовых! Unibank продлил кредитную кампанию.

Как передает Trend со ссылкой на сообщение банка, до 15 января, клиенты смогут оформить кредит, начиная от 18 процентов годовых. Вдобавок ко всему вы получите льготный период на два месяца и кредитную карту Albalı Plus в подарок.

Преимущества, которые Вы получите, оформив кредит в Unibank:

-процентная ставка от 18 процентов годовых;

-льготный период: 2 месяца;

-кредитная карта Albalı Plus в подарок;

-нет взноса за страхование;

-не требуется поручитель;

-клиент сам выбирает дату оплаты;

-сумма до 20 000 манатов;

-срок оплаты до 48 месяцев;

-минимальная ежемесячная оплата начинается от 19 манат;

-процедура кредитования очень проста.

Вы можете подать заявку на получение кредита, не приходя в банк:

-написав на whatsapp 050 778 8117;

-позвонив в Информационный центр 117;

-обратившись онлайн с помощью Unibank Mobile или сайта unibank.az (http://go.unibank.az/2FcSiNh), или же обратившись в филиалы Unibank.

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank располагает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни без обеденного перерыва с 09:00 до 17:00. Также нижеследующие филиалы Unibank оказывают услуги клиентам и в субботу с 10.00 до 14.00:

Абшеронские филиалы: 15-ый филиал (рядом с парком им. С.Вургуна); 13-ый филиал (“Иншаатчылар”); “Нариманов”; “Аджеми”; “Нефтчиляр”; 10-ый филиал (“Ахмедлы”); 17-ый филиал (Сахиль); 19-ый филиал (“Бакиханов”); “Мярдякан”, “Хырдалан”; “Сумгайыт”.

Региональные филиалы: “Гянджа”; “Барда”; “Кяпяз”; “Мингячевир”; “Товуз”; “Губа”; ”Шамкир”; “Шеки”.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az).

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