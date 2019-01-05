Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

5 января 2019 10:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

24 декабря

1,7

31 декабря

-

25 декабря

1,7

1 января

-

26 декабря

1,7

2 января

-

27 декабря

1,7

3 января

1,7

28 декабря

1,7

4 января

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0046 маната (0,24 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9346 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

24 декабря

1,9366

31 декабря

-

25 декабря

1,9407

1 января

-

26 декабря

1,9389

2 января

-

27 декабря

1,9354

3 января

1,9323

28 декабря

1,9468

4 января

1,9369

Средний курс за неделю

1,9397

Средний курс за неделю

1,9346

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0002 маната (0,82 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0246 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

24 декабря

0,0248

31 декабря

-

25 декабря

0,0248

1 января

-

26 декабря

0,0247

2 января

-

27 декабря

0,0247

3 января

0,0245

28 декабря

0,0245

4 января

0,0247

Средний курс за неделю

0,0247

Средний курс за неделю

0,0246

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0019 маната (0,6 процента). Средневзвешенный курс составил 0,3131 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

24 декабря

0,3199

31 декабря

-

25 декабря

0,3202

1 января

-

26 декабря

0,3211

2 января

-

27 декабря

0,3223

3 января

0,3141

28 декабря

0,3212

4 января

0,3122

Средний курс за неделю

0,3209

Средний курс за неделю

0,3131

В связи с праздниками Нового года и Дня солидарности азербайджанцев курс маната по отношению к мировым валютам не формировался с 31 декабря по второе января.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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