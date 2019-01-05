Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
24 декабря
|
1,7
|
31 декабря
|
-
|
25 декабря
|
1,7
|
1 января
|
-
|
26 декабря
|
1,7
|
2 января
|
-
|
27 декабря
|
1,7
|
3 января
|
1,7
|
28 декабря
|
1,7
|
4 января
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0046 маната (0,24 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9346 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
24 декабря
|
1,9366
|
31 декабря
|
-
|
25 декабря
|
1,9407
|
1 января
|
-
|
26 декабря
|
1,9389
|
2 января
|
-
|
27 декабря
|
1,9354
|
3 января
|
1,9323
|
28 декабря
|
1,9468
|
4 января
|
1,9369
|
Средний курс за неделю
|
1,9397
|
Средний курс за неделю
|
1,9346
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0002 маната (0,82 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0246 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
24 декабря
|
0,0248
|
31 декабря
|
-
|
25 декабря
|
0,0248
|
1 января
|
-
|
26 декабря
|
0,0247
|
2 января
|
-
|
27 декабря
|
0,0247
|
3 января
|
0,0245
|
28 декабря
|
0,0245
|
4 января
|
0,0247
|
Средний курс за неделю
|
0,0247
|
Средний курс за неделю
|
0,0246
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0019 маната (0,6 процента). Средневзвешенный курс составил 0,3131 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
24 декабря
|
0,3199
|
31 декабря
|
-
|
25 декабря
|
0,3202
|
1 января
|
-
|
26 декабря
|
0,3211
|
2 января
|
-
|
27 декабря
|
0,3223
|
3 января
|
0,3141
|
28 декабря
|
0,3212
|
4 января
|
0,3122
|
Средний курс за неделю
|
0,3209
|
Средний курс за неделю
|
0,3131
В связи с праздниками Нового года и Дня солидарности азербайджанцев курс маната по отношению к мировым валютам не формировался с 31 декабря по второе января.
(Автор: Сара Исрафилбекова)
Твиттер: @IsrafilbekovaS
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