Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 24 декабря 1,7 31 декабря - 25 декабря 1,7 1 января - 26 декабря 1,7 2 января - 27 декабря 1,7 3 января 1,7 28 декабря 1,7 4 января 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0046 маната (0,24 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9346 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 24 декабря 1,9366 31 декабря - 25 декабря 1,9407 1 января - 26 декабря 1,9389 2 января - 27 декабря 1,9354 3 января 1,9323 28 декабря 1,9468 4 января 1,9369 Средний курс за неделю 1,9397 Средний курс за неделю 1,9346

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0002 маната (0,82 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0246 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 24 декабря 0,0248 31 декабря - 25 декабря 0,0248 1 января - 26 декабря 0,0247 2 января - 27 декабря 0,0247 3 января 0,0245 28 декабря 0,0245 4 января 0,0247 Средний курс за неделю 0,0247 Средний курс за неделю 0,0246

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0019 маната (0,6 процента). Средневзвешенный курс составил 0,3131 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 24 декабря 0,3199 31 декабря - 25 декабря 0,3202 1 января - 26 декабря 0,3211 2 января - 27 декабря 0,3223 3 января 0,3141 28 декабря 0,3212 4 января 0,3122 Средний курс за неделю 0,3209 Средний курс за неделю 0,3131

В связи с праздниками Нового года и Дня солидарности азербайджанцев курс маната по отношению к мировым валютам не формировался с 31 декабря по второе января.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.