Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение в 2,6 раза

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в понедельник на депозитном аукционе привлек у азербайджанских банков 350 миллионов манатов, передает Trend со ссылкой на сообщение ЦБА.
Согласно информации, спрос на аукционе составил 902,7 миллиона манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 7,76 процента.
К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.
Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.
Официальный курс на седьмое января составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @TalehMursagulov
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