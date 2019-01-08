Драгоценные металлы в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане понизились, сообщает Trend во вторник со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота восьмого января подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 9,945 маната, составив 2181,2615 маната, серебра - на 0,4041, до 26,4313 маната, платины - на 14,8665 маната, до 1394,1785 маната, палладия - на 11,6365 маната, до 2212,8135 маната.
|
Название
|
08.01.2019
|
07.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2181,2615
|
2191,2065
|
Серебро
|
XAG
|
26,4313
|
26,8354
|
Платина
|
XPT
|
1394,1785
|
1409,045
|
Палладий
|
XPD
|
2212,8135
|
2224,45
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на восьмое января составляет 1,7 AZN/USD.
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