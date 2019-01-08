Драгоценные металлы в Азербайджане подешевели

8 января 2019 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане понизились, сообщает Trend во вторник со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота восьмого января подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 9,945 маната, составив 2181,2615 маната, серебра - на 0,4041, до 26,4313 маната, платины - на 14,8665 маната, до 1394,1785 маната, палладия - на 11,6365 маната, до 2212,8135 маната.

Название

08.01.2019

07.01.2019

Золото

XAU

2181,2615

2191,2065

Серебро

XAG

26,4313

26,8354

Платина

XPT

1394,1785

1409,045

Палладий

XPD

2212,8135

2224,45

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на восьмое января составляет 1,7 AZN/USD.

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