Официальный курс маната к мировым валютам на 8 января

8 января 2019 09:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое января установлен на уровне 1,7 и 1,9446 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют

08.01.2019

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9446

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2118

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0456

100 белорусских рублей

100 BYR

0.7827

1 бразильский реал

1 BRL

0.4554

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1219

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1512

1 чешская крона

1 CZK

0.0761

1 чилийский песо

1 CLP

0.2500

1 китайский юань

1 CNY

0.2479

1 датская крона

1 DKK

0.2604

1 грузинский лари

1 GEL

0.6359

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2169

1 индийская рупия

1 INR

0.0243

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1691

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0121

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1906

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7320

1 израильский шекель

1 ILS

0.4584

1 канадский доллар

1 CAD

1.2802

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6078

1 казахский тенге

1 KZT

0.0046

1 киргизский сом

1 KGS

0.0243

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1130

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4135

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0876

1 молдавская лея

1 MDL

0.0990

1 египетский фунт

1 EGP

0.0949

1 норвежская крона

1 NOK

0.1987

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0202

1 польский злотый

1 PLN

0.4525

1 российский рубль

1 RUB

0.0254

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2514

1 саудовский риал

1 SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3678

1 турецкая лира

1 TRY

0.3149

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0551

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1802

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0612

100 японских иен

100 JPY

1.5600

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1457

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