Unibank продолжает депозитную кампанию +3%

БАКУ /Trend/ - Если вы ходите сделать вклад в один из надежных банков, предлагающий высокие проценты, Unibank – самый удачный выбор для вас. В рамках новогодней депозитной кампании Unibank дарит три процента дополнительно, сообщает в среду Trend со ссылкой на банк.

"Вы можете воспользоваться кампанией, которая будет активна до конца января и доверить банку свои деньги под очень высокие проценты в манатах. В рамках подарочной депозитной кампании +3%, каждый, кто откроет депозитный счет в манатах до 30 января, получит от Unibank дополнительно три процента годовых", - говорится в сообщении банка.

В рамках акции процентная ставка на конец периода по депозиту «Срочный» увеличилась до 13 процентов, а процентная ставка по депозиту «Накопительный» до 11 процентов годовых.

Кроме того, вы можете воспользоваться депозитом «Проценты вперед» от Unibank, открыть депозитный счет в манатах и получить годовые проценты в тот же день. Годовая процентная ставка при этом составляет девять процентов.

Какие преимущества вы получаете, открыв депозитный счет в Unibank?

- Вы становитесь одним из более чем одного миллиона клиентов стабильно, развитого и прибыльного банка страны;

- Вы получаете очень выгодный депозитный процент на рынке (максимум до 12 процентов);

- Ваш депозит страхуется со стороны Фонда страхования вкладов;

- Депозит, находясь в безопасном месте, приносит вам ежегодный доход.

Один из самых лучших и безопасных способов пополнения имеющихся средств – это открытие депозитного счета. Обеспечьте будущее детей депозитной кампанией от Unibank!

Стоит особо отметить, что верхний порог процентной ставки по депозитам, на которые распространяются гарантии фонда страхования депозитных вкладов, составляет 15 процентов.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу https://www.unibank.az/az/deposits/index, либо на официальные страницы банка в Facebook и Twitter (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az ).

Unibank – банк для всех и каждого!

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