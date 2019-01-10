Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане повысились, сообщает Trend в четверг со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота десятого января подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 23,171 маната, составив 2202,8515 маната, унция серебра подорожала на 0,2096, до 26,772 маната, платины - на 6,4345 маната, до 1405,492 маната, палладия - на 34,459 маната, до 2238,526 маната.

Название 10.01.2019 09.01.2019 Золото XAU 2202,8515 2179,6805 Серебро XAG 26,772 26,5624 Платина XPT 1405,492 1399,0575 Палладий XPD 2238,526 2272,985

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на десятое января составляет 1,7 AZN/USD.

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