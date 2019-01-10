Валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли на 5,4%

БАКУ /Trend/ - На конец декабря 2018 года находящиеся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) валютные резервы выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 287,9 миллиона долларов (на 5,4 процента) - до 5622,5 миллиона долларов.

Как сообщает Trend, эти цифры приведены в статистических данных, размещенных в четверг на сайте ЦБА.

За декабрь резервы Центробанка увеличились на 31,6 миллиона долларов.

Отметим, что в течение 2017 года валютные резервы Центробанка выросли на 1,36 миллиарда долларов, или на 34,2 процента.

Как сообщили в ЦБА Trend, в настоящее время Центральный банк Азербайджана сам управляет большей частью валютных резервов.

В ЦБА добавили, что иностранные менеджеры также могут участвовать в этом процессе в соответствии со стратегией управления валютными резервами Центрального банка.

"В настоящее время в управление активами Центрального банка вовлечены три зарубежных менеджера. В рамках управления валютными резервами Центральный банк инвестирует в доллары, евро, фунты, а также ликвидные и высококачественные государственные и корпоративные долговые ценные бумаги", - сообщили в ЦБА.

В Центробанке отметили, что при определении структуры портфеля учитываются такие комплексные факторы, как уровни доходности и изменение основных процентных ставок валют, инвестиционная структура совокупных валютных резервов и изменение их трендов.

"Новые валюты или металлы в 2018 году не были включены в инвестиционный портфель Центрального банка Азербайджана", - сообщили в ЦБА.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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