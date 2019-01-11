В Азербайджане подешевели драгоценные металлы

БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане понизились, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота десятого января подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 4,743 маната, составив 2198,1085 маната, серебра - на 0,1047, до 26,6673 маната, платины - на 7,072 маната, до 1398,42 маната, палладия - на 30,43 маната, до 2268,956 маната.
|
Название
|
11.01.2019
|
10.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2198,1085
|
2202,8515
|
Серебро
|
XAG
|
26,6673
|
26,772
|
Платина
|
XPT
|
1398,42
|
1405,492
|
Палладий
|
XPD
|
2268,956
|
2238,526
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 11 января составляет 1,7 AZN/USD.
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