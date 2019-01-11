В Азербайджане подешевели драгоценные металлы

11 января 2019 09:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане понизились, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота десятого января подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 4,743 маната, составив 2198,1085 маната, серебра - на 0,1047, до 26,6673 маната, платины - на 7,072 маната, до 1398,42 маната, палладия - на 30,43 маната, до 2268,956 маната.

Название

11.01.2019

10.01.2019

Золото

XAU

2198,1085

2202,8515

Серебро

XAG

26,6673

26,772

Платина

XPT

1398,42

1405,492

Палладий

XPD

2268,956

2238,526

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 11 января составляет 1,7 AZN/USD.

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