ЕБРР назначил регионального директора по Южному Кавказу

14 января 2019 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Катарина Бьорлин Хансен назначена региональным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Южному Кавказу. Об этом сообщили в понедельник Trend, в местном представительстве банка.

Как отметили в банке, на этом посту Хансен заменит Бруно Балванера, которого назначили управляющим директором ЕБРР по Центральной Азии.

«На своей новой должности Хансен будет руководить деятельностью банка в Азербайджане, Грузии и Армении и будет содействовать дальнейшему развитию их экономики посредством инвестиций, консультирования малого бизнеса и поддержки реформ», - сказали в ЕБРР.

Напомним, что Хансен присоединилась к ЕБРР в 2006 году и первоначально отвечала за деятельность банка в области муниципальной инфраструктуры в Центральной Азии, на Южном Кавказе, в Беларуси и Молдове до 2016 года.

Отметим, что Азербайджан сотрудничает с ЕБРР с 1992 года. С начала сотрудничества банк инвестировал свыше 2,8 миллиарда долларов в 161 проект в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах Азербайджана. При этом 68 процентов инвестиций приходятся на частный сектор.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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