БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, сообщает Trend во вторник со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 15 января подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 1,0455 маната, составив 2195,0315 маната, серебра - на 0,192, до 26,6463 маната, палладия - на 21,0375 маната, до 2254,455 маната, а унция платины подешевела на 6,5535 маната, до 1368,1175 маната.
|
Название
|
15.01.2019
|
14.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2195,0315
|
2193,986
|
Серебро
|
XAG
|
26,6463
|
26,4543
|
Платина
|
XPT
|
1368,1175
|
1374,671
|
Палладий
|
XPD
|
2254,455
|
2233,4175
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 15 января составляет 1,7 AZN/USD.
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