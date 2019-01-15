Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно

15 января 2019 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, сообщает Trend во вторник со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 15 января подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 1,0455 маната, составив 2195,0315 маната, серебра - на 0,192, до 26,6463 маната, палладия - на 21,0375 маната, до 2254,455 маната, а унция платины подешевела на 6,5535 маната, до 1368,1175 маната.

Название

15.01.2019

14.01.2019

Золото

XAU

2195,0315

2193,986

Серебро

XAG

26,6463

26,4543

Платина

XPT

1368,1175

1374,671

Палладий

XPD

2254,455

2233,4175

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 15 января составляет 1,7 AZN/USD.

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