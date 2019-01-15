Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за 2018 год

БАКУ /Trend/ - Активы Kapital Bank на первое января 2019 года составили 3,7 миллиарда манатов. Объем кредитного портфеля банка достиг 1,5 миллиарда манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на банк.

Общая сумма клиентских депозитов в Kapital Bank на первое января 2019 года составила 2,9 миллиарда манатов. Сумма вкладов населения составила 1,2 миллиарда манатов.

На первое января 2019 года совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 342 миллиона манатов, а обычные и привилегированные акции 225,8 миллиона манатов.

Kapital Bank имеет рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's. Эти рейтинги являются одними из наиболее высоких в банковском секторе Азербайджана.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 12 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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