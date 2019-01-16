S&P: PASHA Bank почти вдвое увеличил долю в сегменте корпоративного кредитования в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - PASHA Bank увеличил долю в сегменте корпоративного кредитования в Азербайджане с девяти [показатель на конец 2016 года] до 17 процентов [показатель на конец сентября 2018 года].

Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) .

S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента PASHA Bank на уровне «ВВ-/В». Прогноз изменения рейтингов — «Негативный».

Как отмечается, подтверждение рейтингов отражает мнение агентства о том, что положительное влияние на характеристики кредитоспособности банка оказывает значительная рыночная доля, которую PASHA Bank занимает в сегменте корпоративного кредитования в Азербайджане, более высокие показатели географической диверсификации по сравнению с сопоставимыми финансовыми организациями, а также текущая поддержка в форме капитала и фондирования, предоставляемая собственником банка, PASHA Holding.

"Мы полагаем, что эти позитивные факторы в значительной степени компенсируют давление на показатели капитализации банка, а также возможные риски, связанные с высокими темпами кредитования", - говорится в сообщении.

В 2018 году, отмечает агентства, PASHA Bank продолжал придерживаться стратегии, характеризующейся высокими темпами расширения бизнеса в Азербайджане, Турции и Грузии.

"По нашим оценкам, кредитный портфель банка увеличился примерно на 25 процентов за последний год, при этом рост в Азербайджане составил почти 32 процента. Доля PASHA Bank в сегменте корпоративного кредитования составила около 17 процентов по состоянию на 30 сентября 2018 года [по данным на конец 2016 года — девять процентов), что является значительным показателем, принимая во внимание высокий уровень концентрации банковского сектора Азербайджана. Мы ожидаем, что банк будет поддерживать темпы роста бизнеса на уровне выше среднего в банковском секторе Азербайджана с целью дальнейшего увеличения рыночной доли и объемов бизнеса в корпоративном секторе", - говорится в сообщении.

По данным агентства, доля кредитного бизнеса банка за пределами Азербайджана (в Турции и Грузии) в настоящий момент составляет около 25 процентов кредитного портфеля. Кроме того, деятельность PASHA Bank за пределами страны повышает степень географической диверсификации его бизнес-модели и поддерживает стабильность бизнеса: "Как следствие, мы считаем, что конкурентная среда является благоприятной для PASHA Bank, и в данный момент наблюдается положительная тенденция, которая будет оказывать позитивное влияние на характеристики кредитоспособности банка в ближайшие 12-18 месяцев".

S&P отмечет, что качество активов банка остается хорошим в сравнении с аналогичными показателями сопоставимых организаций: в первом полугодии 2018 года объем проблемных активов банка снизился на 19 миллионов манатов (до 89,3 миллиона манатов) и стал составлять 5,7 процента кредитного портфеля в сравнении с 7,7 процентами в конце 2017 года.

"Банку также удалось снизить концентрацию кредитного портфеля на отдельных контрагентах — с 45 до 40 процентов по данным на конец 2017 года, что в настоящее время соответствует показателям сопоставимых финансовых организаций, ведущих деятельность в странах СНГ. Мы не ожидаем значительного обесценения портфеля банка в Турции, отмечая его краткосрочный характер и наличие обеспечения, а также тот факт, что он представлен преимущественно факторингом и торговым финансированием. Тем не менее мы не исключаем возможности увеличения объема проблемных кредитов и потерь по кредитам в 2019-2020 годах, учитывая прогнозируемый высокий рост кредитования банка в Азербайджане и Турции в экономических условиях, сопряженных с высокими рисками", - говорится в сообщении.

PASHA Bank действует в Азербайджане с 2007 года и входит в Группу компаний PASHA - крупного инвестиционного холдинга, действующего также в секторах страхования, строительства, производства строительных материалов, туризма и других. Kapital Bank, один из крупнейших банков ритейл-рынка Азербайджана, также принадлежит Группе компаний PASHA.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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