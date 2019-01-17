БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, сообщает Trend в четверг со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 17 января подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 3,026 маната, составив 2195,6265 маната,платины - на 6,5875 маната, до 1366,035 маната, палладия - на 58,3015, до 2315,7655, а унция серебра подешевела на 0,0316, до 26,4503 маната
|
Название
|
17.01.2019
|
16.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2195,6265
|
2192,6005
|
Серебро
|
XAG
|
26,4503
|
26,4819
|
Платина
|
XPT
|
1366,035
|
1359,4475
|
Палладий
|
XPD
|
2315,7655
|
2257,464
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 17 января составляет 1,7 AZN/USD.
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