Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно

17 января 2019 09:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, сообщает Trend в четверг со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 17 января подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 3,026 маната, составив 2195,6265 маната,платины - на 6,5875 маната, до 1366,035 маната, палладия - на 58,3015, до 2315,7655, а унция серебра подешевела на 0,0316, до 26,4503 маната

Название

17.01.2019

16.01.2019

Золото

XAU

2195,6265

2192,6005

Серебро

XAG

26,4503

26,4819

Платина

XPT

1366,035

1359,4475

Палладий

XPD

2315,7655

2257,464

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 17 января составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская нефть 16 января подорожала
Энергетика 10:38
Продукция «SOCAR карбамид» будет экспортироваться в три страны
Энергетика 10:22
Сильный ветер в Баку не повлиял на работу Международного аэропорта Гейдар Алиев
Бизнес 10:05
Даля Грибаускайте: Литва готова к развитию более тесных экономических отношений с Азербайджаном (ФОТО)
Бизнес 10:02
В Баку и на Абшеронском полуострове ветер усилился до 35 м/с - министерство
Общество 09:46
Официальный курс маната к мировым валютам на 17 января
Финансы 09:25
Лента новостей
Китай завершил масштабный проект расширения береговой зоны в порту Коломбо
Китай 11:05
В Баку сильный ветер сорвал крышу с автобусной остановки
Происшествия 11:00
В Баку снижена допустимая скорость движения на основных автомагистралях
Общество 10:58
На Камчатке начал извергаться вулкан Шивелуч
Россия 10:58
Microsoft направит $500 миллионов на строительство доступного жилья в США
США 10:55
НКОК объявляет "шатдаун" на месторождении «Кашаган» в Казахстане
Энергетика 10:51
Химический концерн Туркменистана объявил тендер
Тендеры 10:38
Азербайджанская нефть 16 января подорожала
Энергетика 10:38
Казахстанский тенге укрепился к доллару
Казахстан 10:37