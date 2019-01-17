На долю нот Центробанка Азербайджана пришелся почти весь суточный оборот Бакинской фондовой биржи

БАКУ /Trend/ - Оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже 16 января составил 209,07 миллиона манатов, следует из статистических данных, опубликованных на сайте биржи.

За сутки прошло размещение нот Центрального банка Азербайджана на 198,8 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене в 99,4004 маната за ноту.

Также накануне были совершены сделки по облигациям на вторичном рынке. Суточный объем операций с облигациями на бирже составил 10,3 миллиона манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана (10,1 миллиона манатов) и долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (114,22 доллара - 194,18 тысяч манатов).

Сделки по облигациям министерства финансов были заключены по цене от 99,8544 до 106,2916 манатов за облигацию, по долларовым облигациям SOCAR – от 1 037 до 1 040 долларов за облигацию.

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 7 162 маната. За день были заключены сделки по акциям ОАО “Техуниверсал” (“Texuniversal” ASC) на сумму 244 маната, ОАО “База продаж Сураханы” (“Suraxanı Satış Bazası” ASC) на сумму 64 маната, ОАО “Ремонт-строительство N.H.” (“Təmir-Tikinti N.H.” ASC) на сумму 114 манатов, ОАО “European Tobacco-Baku” на сумму 5 600 манатов, ОАО “Бакинские шампанские вина” (“Bakı şampan şərabları” ASC) на сумму 300 манатов, ОАО “Производство и внешнеэкономические связи Азеркимья” (“Azərkimya istehsal və xarici iqtisadi əlaqələr” ASC) на сумму 840 манатов.

Официальный курс на 17 ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.