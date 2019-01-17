Инвестиции в основной капитал в Казахстане увеличились на 17%

БАКУ /Trend/ - В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2018 года составил 11 130,1 миллиарда тенге, что на 17,2 процента больше, чем в 2017 году, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Согласно комитету по статистике министерства национальной экономики Казахстана, преобладающими источниками инвестиций за отчетный период остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 8 135,4 миллиарда тенге.

В 2018 году наблюдалось увеличение на 10 процентов инвестиционных вложений, направленных на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, инструмента и их капитальный ремонт.

Значительная доля инвестиций в основной капитал приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров (40,4 процента), операции с недвижимым имуществом (12,8 процента) и на транспорт и складирование (12,7 процента).

Объем инвестиционных вложений крупных предприятий составил 6 095,8 миллиарда тенге.

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