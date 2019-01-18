S&P огласило прогнозы на экономический рост Узбекистана

18 января 2019 10:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Экономика Узбекистана по-прежнему находится в фазе роста, причем прогнозируемый реальный экономический рост в среднем составит пять процентов до конца 2021 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на UzDaily, об этом говорится в отчете S&P Global Ratings.

«Тем не менее, мы считаем существующие экономические дисбалансы умеренными. Менее значимые дисбалансы, чем у таких сопоставимых стран региона, как Россия и Казахстан, свидетельствуют о гораздо большем влиянии правительства Узбекистана на рост кредитования, более низкой подверженности банков рискам, связанным с кредитованием сектора недвижимости, намного меньшей доле ипотечного кредитования в структуре совокупных кредитов банковского сектора, а также о слабом уровне развития сектора коммерческой недвижимости и рынка ценных бумаг», - подчеркивает S&P Global Ratings.

S&P Global Ratings считает, что экономические и отраслевые риски для банков, ведущих операционную деятельность в Узбекистане, в целом остаются высокими, несмотря на снижение рисков, связанных с экономическими дисбалансами. Как следствие, рейтинги и прогнозы по рейтингам банков Узбекистана остались без изменений после пересмотра оценок экономического риска и оценки BICRA Узбекистана.

После недавнего анализа отраслевых и страновых рисков банковского сектора Республики Узбекистан (Banking Industry Country Risk Assessment — BICRA) S&P Global Ratings пересмотрело оценку экономических рисков страны с «8» на «7».

«В настоящее время мы относим банковский сектор страны к группе «8» в соответствии с классификацией BICRA (ранее — к группе «9»). Рейтинги 12 банков, действующих в Республике Узбекистан, остаются без изменений», - отмечает агентство.

«Долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Узбекистана по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне «ВВ-/В» поддерживаются сильными бюджетными и внешнеэкономическими показателями. Эти позитивные факторы обусловлены преимущественно сильной позицией страны как нетто-кредитора, что наряду с относительно низким уровнем долга правительства обеспечивает дополнительную гибкость в управлении потенциальными стрессовыми ситуациями в экономике и возможность оказывать поддержку государственным предприятиям или банковскому сектору в случае необходимости», - говорится в сообщении S&P Global Ratings.

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