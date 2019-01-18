Узбекистан обнародовал объемы освоенных инвестиций в 2018 году

БАКУ /Trend/ - Узбекистан в 2018 году освоил 107 333 миллиарда сумов инвестиций в основной капитал, из них 60,7 процента, или 65 142,4 миллиарда сумов составили привлеченные средства, а также 39,3 процента, или 42 190,6 миллиарда сумов - собственные средства предприятий и организаций, говорится в сообщении Госкомстата Узбекистана. Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на UzDaily.

За отчетный период за счет централизованных источников финансирования было освоено 34 448,4 миллиарда сумов инвестиций, или 32,1 процента от общего объёма инвестиций, что больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 8,6 процентных пункта.

За счет нецентрализованных источников финансирования было освоено 72884,6 миллиарда сумов инвестиций, или 67,9 процента от общего объёма инвестиций, что меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 8,6 процентных пункта.

За счет собственных средств предприятий и организаций было освоено 30062,9 миллиарда сумов инвестиций в основной капитал, или 28 процента от их общего объема. За счет средств населения было освоено инвестиций 12 127,8 миллиарда сумов, или 11,3 процента.

За отчетный период под госгарантию Узбекистана было освоено иностранных кредитов на 16689,6 миллиарда сумов, что, по сравнению с 2017 годом, больше на 9,1 процентных пункта, или на 15,5 процента от общего объема инвестиций.

Вместе с тем за счет кредитов банка и других заемных средств было освоено 16033,5 миллиарда сумов (от общего объема инвестиций в основной капитал 14,9 процента, и этот показатель, по сравнению с прошлым годом, повысился на 1,6 процентных пункта), за счет прямых и других иностранных инвестиций, и кредитов составив 14660,4 миллиарда сумов (13,7 процента снизились на 5 процентов), Фонда развития и реконструкции - 7894,8 миллиарда сумов (7,4 процента и снизилось на 0,9 процента), республиканского бюджета - 4124,1 миллиарда сумов (3,8 процента и снизились на 1,3 процента), государственных целевых фондов 5468,7 миллиарда сумов (5,1 процента возросли на 1,6 процента) и Фонда развития детского спорта - 271,2 миллиарда сумов, составило 0,3 процента от общего объема инвестиций в основной капитал.

Официальный курс на 18 января составляет 8356.18 USD/UZS.

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