Standard & Poor’s в очередной раз подтвердило высокий рейтинг PASHA Bank

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снова подтвердило высокий рейтинг ведущего корпоративного банка Азербайджана - PASHA Bank. Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») подтвержден на уровне «ВВ-», краткосрочный РДЭ - на уровне «B», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на банк.

Подтверждение рейтинга базируется на оценке рыночной доли, занимаемой PASHA Bank в сегменте корпоративного кредитования, показателях географической диверсификации в сравнении с аналогичными финансовыми институтами, качестве активов банка и прочих фундаментальных показателях.

Как отметил председатель правления PASHA Bank Талех Кязымов, подтверждение высокого рейтинга со стороны агентства Standard & Poor's в очередной раз демонстрирует восприятие банка в качестве одного из ведущих финансовых институтов Азербайджана среди международного экспертного сообщества.

«В очередной раз эксперты подтвердили не только стабильность и сильные рыночные позиции банка, но также и высокий темп качественного расширения географии бизнеса PASHA Bank в Азербайджане, Турции и Грузии. Все это позволяет нам еще больше укрепить свои позиции в качестве регионального корпоративного инвестиционного банка и надежного партнера реального сектора», - подытожил Т. Кязымов.

Отметим, что данный рейтинг является одним из самых высоких среди всех частных банков Азербайджана со 100%-м местным капиталом.

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