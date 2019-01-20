В Азербайджане инвалиды и семьи шехидов событий 20 Января получили единовременную помощь

БАКУ /Trend/ - В настоящее время семьи шехидов событий 20 Января получают пенсию Президента Азербайджана в размере 300 манатов в месяц. Инвалиды первой группы событий 20 Января получают пенсию Президента в размере 182 маната, второй группы – 158 манатов, третьей группы – 121 манат, сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Наряду с ежемесячной пенсией Президента, каждой семье шехида событий 20 Января, которая не имеет права на получение трудовой пенсии, выплачиваются ежемесячные социальные пособия для коммунальных, транспортных и других услуг, а инвалидам выплачиваются ежемесячные социальные пособия и трудовые пенсии, а также пособия их детям.

Минтруда обеспечило инвалидов и семьи шехидов событий 20 Января жильем, а также обеспечило инвалидов легковыми автомобилями. Обучение детей инвалидов и шехидов событий 20 Января, которые обучаются в высших и средних специальных учебных заведениях, оплачивается за счет государственного бюджета.

Кроме того, как и каждый год, в этом году в связи с годовщиной трагедии 20 Января министерство труда и социальной защиты населения оказало единовременную финансовую помощь инвалидам и семьям шехидов событий 20 Января.

Также уделяется постоянное внимание медико-социальной реабилитации инвалидов событий 20 Января.

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