В Азербайджане подешевели драгоценные металлы

БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане снизились, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 21 января подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 18,1135 маната, составив 2178,312 маната, серебра - на 0,4028, до 26,0235 маната, платины – на 23,4855 маната, до 1359,575 маната, палладия - на 59,228, до 2352,732.

Название 21.01.2019 18.01.2019 Золото XAU 2178,312 2196,4255 Серебро XAG 26,0235 26,4263 Платина XPT 1359,575 1383,0605 Палладий XPD 2352,732 2411,96

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 21 января составляет 1,7 AZN/USD.

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