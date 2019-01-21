В Азербайджане подешевели драгоценные металлы

БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане снизились, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 21 января подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 18,1135 маната, составив 2178,312 маната, серебра - на 0,4028, до 26,0235 маната, платины – на 23,4855 маната, до 1359,575 маната, палладия - на 59,228, до 2352,732.
|
Название
|
21.01.2019
|
18.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2178,312
|
2196,4255
|
Серебро
|
XAG
|
26,0235
|
26,4263
|
Платина
|
XPT
|
1359,575
|
1383,0605
|
Палладий
|
XPD
|
2352,732
|
2411,96
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 21 января составляет 1,7 AZN/USD.
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