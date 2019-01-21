В Азербайджане подешевели драгоценные металлы

21 января 2019 09:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане снизились, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 21 января подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 18,1135 маната, составив 2178,312 маната, серебра - на 0,4028, до 26,0235 маната, платины – на 23,4855 маната, до 1359,575 маната, палладия - на 59,228, до 2352,732.

Название

21.01.2019

18.01.2019

Золото

XAU

2178,312

2196,4255

Серебро

XAG

26,0235

26,4263

Платина

XPT

1359,575

1383,0605

Палладий

XPD

2352,732

2411,96

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 21 января составляет 1,7 AZN/USD.

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