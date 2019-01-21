Назначен новый председатель правления Ассоциации страховщиков Азербайджана

21 января 2019 11:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азер Алиев назначен председателем правления Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА). Об этом сообщил в понедельник Trend источник на страховом рынке страны.

По словам источника, данное решение было принято на заседании Наблюдательного совета Ассоциации.

На этом посту Азер Алиев сменил Мустафу Аббасбейли.

Отметим, что Азер Алиев в настоящее время также является председателем правления страховой компании Ateshgah Life.

Напомним, что Мустафа Аббасбейли, в свою очередь, назначен советником министра труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отметим, что в январе-ноябре 2018 года страховые компании (СК) Азербайджана собрали премий на 663,9 миллиона манатов, что на 31,67 процента превышает показатель 11 месяцев 2017 года. Выплаты СК за тот же период составили 224,1 миллиона манатов, что на три процента меньше показателя 11 месяцев прошлого года. 73,1 процента (485,32 миллиона манатов) всех сборов на рынке пришлись на добровольное страхование, 26,9 процента (178,57 миллиона манатов) - на обязательное. По выплатам доля добровольного страхования составила 72,5 процента (162,4 миллиона манатов), а на обязательное страхование пришлись 27,5 процента (61,7 миллиона манатов) выплат.

В Азербайджане действует 21 страховая компания.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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