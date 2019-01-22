Большая часть недельного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка

БАКУ /Trend/ - Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже (БФБ) с 14 по 18 января составил 213,03 миллиона манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные биржи.

Операции пришлись на сделки по облигациям, размещение нот Центрального банка Азербайджана и сделки по акциям.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 198,8 миллиона манатов. Всего были размещены два миллиона нот, по цене 99,4004 маната.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлись 447,92 тысячи долларов (761,5 тысячи манатов), на манатные облигации – 13,45 миллиона манатов.

Все сделки по долларовым облигациям пришлись на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, а по манатным облигациям - в основном на министерство финансов Азербайджана.

В течение прошлой недели на вторичном рынке БФБ также были заключены сделки по акциям на общую сумму 9,1 тысячи манатов.

Официальный курс на 22 января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.