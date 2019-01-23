БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, сообщает Trend в среду со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 23 января подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 9,8345 маната, составив 2181,8735 маната, серебра - на 0,302, до 26,1344 маната, платины – на 0,4845 маната, до 1343,8840 маната, а унция палладия подешевела - на 26,0695, до 2284,1795.

Название 23.01.2019 22.01.2019 Золото XAU 2181,8735 2172,039 Серебро XAG 26,1344 25,8324 Платина XPT 1343,8840 1343,3995 Палладий XPD 2284,1795 2310,249

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 23 января составляет 1,7 AZN/USD.

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