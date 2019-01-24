Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно

24 января 2019 09:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, сообщает Trend в четверг со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 23 января подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 3,0515 маната, составив 2178,822 маната, серебра - на 0,0824, до 26,052 маната, а унция платины подорожала на 9,741 маната, до 1353,625 маната, палладия - на 9,758, до 2293,9375 маната.

Название

24.01.2019

23.01.2019

Золото

XAU

2178,822

2181,8735

Серебро

XAG

26,052

26,1344

Платина

XPT

1353,625

1343,884

Палладий

XPD

2293,9375

2284,1795

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 24 января составляет 1,7 AZN/USD.

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