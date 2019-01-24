БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, сообщает Trend в четверг со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 23 января подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 3,0515 маната, составив 2178,822 маната, серебра - на 0,0824, до 26,052 маната, а унция платины подорожала на 9,741 маната, до 1353,625 маната, палладия - на 9,758, до 2293,9375 маната.
|
Название
|
24.01.2019
|
23.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2178,822
|
2181,8735
|
Серебро
|
XAG
|
26,052
|
26,1344
|
Платина
|
XPT
|
1353,625
|
1343,884
|
Палладий
|
XPD
|
2293,9375
|
2284,1795
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 24 января составляет 1,7 AZN/USD.
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