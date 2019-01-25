Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане повысились, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 25 января подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 0,663 маната, составив 2179,485 маната, серебра - на 0,0467, до 26,0987 маната, а унция платины - на 14,3225 маната, до 1367,9475 маната, а унция палладия подешевела на 46,75, до 2247,1875 маната.
|
Название
|
25.01.2019
|
24.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2179,485
|
2178,822
|
Серебро
|
XAG
|
26,0987
|
26,052
|
Платина
|
XPT
|
1367,9475
|
1353,625
|
Палладий
|
XPD
|
2247,1875
|
2293,9375
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 25 января составляет 1,7 AZN/USD.
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