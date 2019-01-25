Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали

25 января 2019 09:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане повысились, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 25 января подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 0,663 маната, составив 2179,485 маната, серебра - на 0,0467, до 26,0987 маната, а унция платины - на 14,3225 маната, до 1367,9475 маната, а унция палладия подешевела на 46,75, до 2247,1875 маната.

Название

25.01.2019

24.01.2019

Золото

XAU

2179,485

2178,822

Серебро

XAG

26,0987

26,052

Платина

XPT

1367,9475

1353,625

Палладий

XPD

2247,1875

2293,9375

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 25 января составляет 1,7 AZN/USD.

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