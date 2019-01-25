Официальный курс маната к мировым валютам на 25 января

25 января 2019 10:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 января установлен на уровне 1,7 и 1,9245 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют

25.01.2019

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9245

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2061

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0455

100 белорусских рублей

100 BYR

0.7921

1 бразильский реал

1 BRL

0.4508

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1241

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1513

1 чешская крона

1 CZK

0.0748

1 чилийский песо

1 CLP

0.2534

1 китайский юань

1 CNY

0.2509

1 датская крона

1 DKK

0.2578

1 грузинский лари

1 GEL

0.6397

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2167

1 индийская рупия

1 INR

0.0239

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2297

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0120

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1876

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7078

1 израильский шекель

1 ILS

0.4611

1 канадский доллар

1 CAD

1.2761

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6030

1 казахский тенге

1 KZT

0.0045

1 киргизский сом

1 KGS

0.0243

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1127

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4111

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0895

1 молдавская лея

1 MDL

0.0994

1 египетский фунт

1 EGP

0.0950

1 норвежская крона

1 NOK

0.1985

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0201

1 польский злотый

1 PLN

0.4490

1 российский рубль

1 RUB

0.0259

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2508

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3651

1 турецкая лира

1 TRY

0.3231

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0550

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1801

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0609

100 японских иен

100 JPY

1.5489

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1503

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