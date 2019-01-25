В Азербайджане подготовлен законопроект "О системе оплаты труда госслужащих"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлен и представлен государственным органам законопроект "О системе оплаты труда государственных служащих".

Об этом в пятницу на церемонии по случаю завершения проекта "Поддержка продолжения реформ в системе государственной службы Азербайджана" сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Метин Керимли, сообщает Trend.

По его словам, возникла необходимость в совершенствовании законодательной базы в сфере государственной службы, и в соответствие с этим определены новые подходы.

"Первый подход - определение оклада в сфере государственной службы на уровне, сопоставимом с частным сектором. Второй подход - предоставление равных прав на труд на основе принципа социальной справедливости. Третий подход - оптимизация количества уровней оплаты труда в системе оплаты труда госслужащих. Четвертый подход - увеличение финансовой мотивации государственных служащих при повышении в должности, пятый подход - учет оценки деятельности государственных служащих при росте их оклада", - сказал Керимли.

По его словам, заработные платы государственных служащих устанавливаются в соответствии с уровнем развития экономики Азербайджана на основе международного опыта.

Замминистра сказал, что подготовлен и представлен государственным органам законопроект "О системе оплаты труда государственных служащих".

По его словам, предусматривается подготовка проектов по системе оплаты труда и в других организациях, финансируемых из госбюджета.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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