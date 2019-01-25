Центробанк Азербайджана привлечет у банков 350 млн манатов

25 января 2019 14:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 28 января проведет очередной депозитный аукцион, сообщает в пятницу ЦБА.

В рамках аукциона Центробанк планирует привлечь 350 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 7,76-9,74 процента. Срок размещения средств - 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года.

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на 25 января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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