Банки Узбекистана освоили иностранные кредиты на $1,04 млрд

26 января 2019 11:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Коммерческие банки Узбекистана в 2018 году освоили иностранные кредитные линии для развития малого бизнеса и частного предпринимательства (МБЧП) на сумму около 1,04 миллиардов долларов, что в два раза больше по сравнению с 2017 годом, как передает Trend, об этом сообщает UzDaily со ссылкой на Центральный Банк.

Объем кредитов, предоставленных зарубежными банками, в 2018 году составили 397,9 миллионов долларов и международными финансовыми организациями 641,4 миллионов долларов.

Основными кредиторами в 2018 году стали такие международные финансовые организации и зарубежные банки, как Международный банк реконструкции и развития (220,7 миллионов долларов), Государственный банк развития Китая (161,8 миллионов долларов), Азиатский банк развития (179,5 миллионов долларов) и Коммерцбанк (Германия, 151,6 миллионов долларов).

Наиболее активными в сфере освоения иностранных кредитных линий были - Асака банк (234,9 миллионов долларов), Национальный банк ВЭД (216,5 миллионов долларов) и Хамкорбанк (131,7 миллионов долларов).

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