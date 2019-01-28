БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане повысились, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 28 января подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 35,819 маната, составив 2215,304 маната, серебра - на 0,7537, до 26,8524 маната, платины - на 24,905 маната, до 1392,8525 маната, а унция палладия - на 70, 8475, до 2318,035 маната.
|
Название
|
28.01.2019
|
25.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2215,304
|
2179,485
|
Серебро
|
XAG
|
26,8524
|
26,0987
|
Платина
|
XPT
|
1392,8525
|
1367,9475
|
Палладий
|
XPD
|
2318,035
|
2247,1875
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 28 января составляет 1,7 AZN/USD.
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