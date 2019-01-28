БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане повысились, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 28 января подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 35,819 маната, составив 2215,304 маната, серебра - на 0,7537, до 26,8524 маната, платины - на 24,905 маната, до 1392,8525 маната, а унция палладия - на 70, 8475, до 2318,035 маната.

Название 28.01.2019 25.01.2019 Золото XAU 2215,304 2179,485 Серебро XAG 26,8524 26,0987 Платина XPT 1392,8525 1367,9475 Палладий XPD 2318,035 2247,1875

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 28 января составляет 1,7 AZN/USD.

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