На долю облигаций на вторичном рынке пришелся почти весь суточный оборот Бакинской фондовой биржи

28 января 2019 09:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже 25 января составил 6,4 миллиона манатов, следует из статистических данных, опубликованных на сайте биржи.

Большая часть сделок пришлась на облигации на вторичном рынке. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана и ООО “BOKT Embafinans”, а также по долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR.

Сделки по облигациям министерства финансов были заключены по цене от 93,7219 до 113,1124 маната за облигацию, ООО “BOKT Embafinans” - за 1018,3766 маната, SOCAR – за 1 032 маната.

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 3 076 манатов. За день были заключены сделки по акциям ОАО “Техуниверсал” (“Texuniversal” ASC), ОАО “Азнефтькимьягурашдырма” (“Azərneftkimyaquraşdırma” ASC), ОАО “Шеки-Базар” (“Şəki-Bazar” ASC).

Официальный курс на 28 ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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