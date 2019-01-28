S&P ожидает ускорения темпов роста экономики Азербайджана

28 января 2019 10:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) ожидает, что экономика Азербайджана в 2019 году вырастет на 2,3 процента, передает в понедельник Trend со ссылкой на сообщение агентства.

S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+ / B".

Согласно прогнозам агентства, в 2020 году ВВП страны увеличится на три процента, а в 2021 году - на 3,1 процента.

Номинальный ВВП Азербайджана в 2019 году, как ожидается, составит 80 миллиардов манатов, а далее будет повышаться, достигнув в 2020 году 84 миллиардов манатов, а в 2021 – 88 миллиарда манатов.

Помимо этого, агентство ждет ускорения темпов роста ВВП на душу населения. Так, в 2019 году рост составит 2,3 процента, в 2020 – три процента, а в 2021 – 3,1 процента.

"Прогноз "стабильный" отражает наш взгляд на сбалансированные риски для рейтингов в течение следующих 12 месяцев; мы ожидаем, что власти будут продолжать уделять основное внимание макроэкономической стабильности, в том числе налогово-бюджетному регулированию", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что рейтинги Азербайджана, в первую очередь, поддерживаются сильной фискальной позицией государства, подкрепленной значительным объемом иностранных активов, накопленных в Государственном нефтяном фонде (SOFAZ).

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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