Капитализация банковского сектора Азербайджана выросла

БАКУ /Trend/ - Капитализация банковского сектора Азербайджана по итогам декабря 2018 года составила 4,071 миллиарда манатов, что на 9,78 процента больше показателя на начало года, следует из отчета Палаты надзора над финансовыми рынками.

Согласно данным отчета, совокупные активы банков с начала года выросли на 5,66 процента, достигнув 29,502 миллиарда манатов. За отчетный период объем находившихся в распоряжении банков наличных средств составил почти 1,364 миллиарда манатов, на корреспондентских счетах в Центральном банке находилось 2,333 миллиарда манатов, а средства на ностро-счетах (корреспондентские счета в других банках) – почти 1,959 миллиарда манатов. Инвестиции банков в ценные бумаги достигли 3,587 миллиарда манатов (рост с начала года на 43,54 процента).

Банки с начала года увеличили кредитование на 11,38 процента, и по итогам декабря совокупный портфель займов составил 12,628 миллиарда манатов. По этим кредитам были созданы резервы на 1,479 миллиарда манатов.

Совокупные обязательства банковского сектора страны выросли на 5,03 процента, до 25,431 миллиарда манатов. Наибольшая доля обязательств пришлась на депозиты – 73,06 процента, или 18,581 миллиарда манатов (рост с начала года на 9,98 процента). Объем депозитов физических лиц составил 8,27 миллиарда манатов, юридических лиц – 10,31 миллиарда манатов.

Обязательства банков перед Центральным банком сократились с 507,6 миллиона до 384,7 миллиона манатов.

Чистая прибыль банковского сектора по итогам 2018 года составила 883,6 миллиона манатов. Прибыль сформировалась за счет процентных доходов на 1,775 миллиарда манатов (в том числе 1,283 миллиарда манатов – доходы по процентам от кредитов) и непроцентных - на 938,5 миллиона манатов. Процентные расходы банков составили 824,9 миллиона манатов, в том числе выплаты процентов по депозитам – 373,4 миллиона манатов, а непроцентные – 980,6 миллиона манатов.

В итоге образовалась операционная прибыль в 908,2 миллиона манатов. В отчетный период банки также выплатили 55,1 миллиона манатов в качестве налога на прибыль.

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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