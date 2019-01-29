Впервые в Азербайджане PASHA Bank предоставил индивидуальным предпринимателям возможность открыть счет онлайн

БАКУ /Trend/ - Ведущий корпоративный банк Азербайджана – PASHA Bank – предоставил предпринимателям уникальную возможность стать клиентом и получить реквизиты открытого онлайн счета без посещения филиала банка, сообщает во вторник Trend со ссылкой на банк.

Данная услуга, позволяющая новым клиентам экономить свое время и всего за несколько минут дистанционно оформить заявку на открытие счета в различных валютах, предоставляется на азербайджанском рынке впервые и в настоящее время доступна для индивидуальных предпринимателей.

Предоставленное для клиентов решение отвечает минимальным требованиям и совершенствуется на постоянной основе. Впервые в Азербайджане на основе предоставленного в электронном виде согласия клиентов их личные данные для экономии времени выгружаются из информационной системы портала «Электронное Правительство и, воспользовавшись данной услугой, они подтверждают необходимые документы с помощью электронной подписи «Asan İmza».

По словам Главного исполнительного директора и Председателя правления PASHA Bank Талеха Кязымова, в рамках Стратегии развития на период 2018-2020 гг. Банк активно разрабатывает и внедряет современные технологические решения на основе изучения бизнес-потребностей клиентов и в скором времени обрадует своих клиентов также и другими цифровыми решениями.

«Основное внимание предпринимателей концентрируется на стратегическом управлении своего бизнеса, в виду чего экономия времени и возможность удаленного пользования банковскими услугами выходит на первый план. Уверен, что разработанное и внедренное PASHA Bank решение выведет отношения Банка и клиентов на новый уровень, чем будет реализован наш вклад в развитие цифровых решений в банковском секторе. Реализуемые нами в этой сфере инициативы также нацелены на поддержку исполнения «Стратегических дорожных карт национальной экономики и основных секторов экономики», - подытожил Т. Кязымов.

Также в скором будущем возможность стать клиентом и открыть счет онлайн в PASHA Bank будет предоставлена также и юридическим лицам.

Воспользоваться данной услугой можно по этой ссылке.

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