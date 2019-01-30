Банковские металлы в Азербайджане подорожали

30 января 2019 09:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду в Азербайджане подорожали банковские металлы - золотые, серебряные, платиновые и палладиевые слитки, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 30 января подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 16,5325 маната, составив 2233,7405 маната, серебра - на 0,3547, до 27,1283 маната, платины - на 4,3945 маната, до 1389,92 маната, палладия - на 27,914, до 2287,299 маната.

Название

30.01.2019

29.01.2019

Золото

XAU

2233,7405

2217,208

Серебро

XAG

27,1283

26,7736

Платина

XPT

1389,92

1385,5255

Палладий

XPD

2287,299

2259,385

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 30 января составляет 1,7 AZN/USD.

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