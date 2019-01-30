Банковские металлы в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - В среду в Азербайджане подорожали банковские металлы - золотые, серебряные, платиновые и палладиевые слитки, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 30 января подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 16,5325 маната, составив 2233,7405 маната, серебра - на 0,3547, до 27,1283 маната, платины - на 4,3945 маната, до 1389,92 маната, палладия - на 27,914, до 2287,299 маната.