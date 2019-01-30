Инвесторы скупили все ноты Центробанка Азербайджана

30 января 2019 18:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 300 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней, сообщает в среду Trend со ссылкой на БФБ.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение в более чем два раза - банки подали заявки на 660,08 миллиона манатов.

Заявки были поданы по средней цене в 99,4004 маната (с доходностью в 7,76 процента).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,4004 маната (7,76 процента), средневзвешенная цена установлена Центральным банком также в 99,4004 маната (7,76 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 300 миллионов манатов.

Последний срок оплаты по нотам – 27 февраля 2019 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на 30 января составляет 1,7 AZN/USD.

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