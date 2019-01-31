БАКУ /Trend/ - В четверг цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 31 января подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 9,622 маната, составив 2243,3625 маната, серебра - на 0,1287, до 27,2570 маната, палладия - на 27,0045, до 2314,3035 маната, а унция платины подешевела на 0,68 маната, до 1389,2400 маната

Название 31.01.2019 30.01.2019 Золото XAU 2243,3625 2233,7405 Серебро XAG 27,2570 27,1283 Платина XPT 1389,2400 1389,92 Палладий XPD 2314,3035 2287,299

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 31 января составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.