БАКУ /Trend/ - В четверг цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 31 января подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 9,622 маната, составив 2243,3625 маната, серебра - на 0,1287, до 27,2570 маната, палладия - на 27,0045, до 2314,3035 маната, а унция платины подешевела на 0,68 маната, до 1389,2400 маната
|
Название
|
31.01.2019
|
30.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2243,3625
|
2233,7405
|
Серебро
|
XAG
|
27,2570
|
27,1283
|
Платина
|
XPT
|
1389,2400
|
1389,92
|
Палладий
|
XPD
|
2314,3035
|
2287,299
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 31 января составляет 1,7 AZN/USD.
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