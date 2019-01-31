Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно

31 января 2019 17:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 31 января подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 9,622 маната, составив 2243,3625 маната, серебра - на 0,1287, до 27,2570 маната, палладия - на 27,0045, до 2314,3035 маната, а унция платины подешевела на 0,68 маната, до 1389,2400 маната

Название

31.01.2019

30.01.2019

Золото

XAU

2243,3625

2233,7405

Серебро

XAG

27,2570

27,1283

Платина

XPT

1389,2400

1389,92

Палладий

XPD

2314,3035

2287,299

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 31 января составляет 1,7 AZN/USD.

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