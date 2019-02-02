Банк торговли и развития ОЭС огласил инвестиционные приоритеты в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Банк торговли и развития Организации экономического сотрудничества (ECO Trade and Development Bank, ETDB) планирует изучить инвестиционные возможности Азербайджана для реализации проектов развития в таких секторах, как сельское хозяйство, сельская инфраструктура, транспортная, транзитная и логистическая инфраструктура, производство, туризм и т. д. Об этом сказали Trend в банке.

"В последние годы Азербайджан демонстрирует многообещающее экономическое развитие, и ETDB предпринимает усилия для поддержки фундаментальных реформ, проводимых Азербайджаном в целях достижения устойчивого развития", - сказали в банке.

Как отметили в ETDB, в сотрудничестве с финансовым сектором Азербайджана, банку удалось расширить свои программы финансирования для поддержки развития малых и средних предприятий (МСП) и торгового финансирования в стране. Банк в 2018 году выделил Азербайджану 6,83 миллиона долларов.

"Новая стратегия партнерства с Азербайджаном на 2019-2020 годы находится в стадии подготовки, и ожидается, что в ближайшие годы деятельность банка в стране будет расти. Недавно Совет директоров банка решил расширить дальнейшую поддержку новых членов ETDB, в том числе Азербайджана, и предоставил им возможность получить максимальный объем финансирования, которое втрое выше доли их участия в оплаченном капитале банка", - сказали в ETDB.

В целом, как отметили в банке, макроэкономическая стабильность и благоприятная бизнес-среда в Азербайджане укрепляются, что открывает широкий спектр бизнес-возможностей.

"Поэтому ETDB приложит все усилия, чтобы внести свой вклад в финансирование проектов развития для обеспечения динамичного и сбалансированного темпа роста в стране. В частности, содействие торговому финансированию и поддержка развития МСП останется основным направлением деятельности банка в стране. Между тем, в поддержку диверсификации экономики, ETDB намерен также изучить инвестиционные возможности для реализации проектов развития в различных секторах экономики", - сказали в банке.

Отметим, что ETDB является региональным банком развития, созданным под эгидой Организации экономического сотрудничества (ОЭС) для содействия социально-экономическому развитию и внутрирегиональной торговле между ее государствами-членами.

Банк был создан в 2005 году со штаб-квартирой в Стамбуле (Турция) и начал свою деятельность в 2008 году.

Азербайджан стал членом ETDB в 2013 году. Доля участия Азербайджана в банке составляет 2,98 процента.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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