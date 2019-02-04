Азербайджанский Kapital Bank предлагает молодым кредит без комиссии

4 февраля 2019 14:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank по случаю 2 февраля – Дня молодежи предлагает новую льготную кампанию по кредитам. Как передает Trend со ссылкой на сообщение банка, в рамках кампании, клиенты смогут получить в Kapital Bank кредит наличными с годовой процентной ставкой от 18 процентов и карту BirKart в подарок.

У клиентов, возраст которых не более 35 лет комиссия по кредиту не взимается. Согласно условиям, кредит может быть выдан без поручительства. Акция продлится до 28 февраля 2019 года.

Следует отметить, что сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манат, а срок — от 3 до 48 месяцев. Для более подробной информации о кредитах – www.kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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