Нацбанк Казахстана назвал причины ослабления тенге

БАКУ /Trend/ - По итогам торгов 1 февраля рыночный курс национальной валюты Казахстана - тенге сложился на уровне 382,74 тенге за доллар США, ослабев за неделю на 1,4 процента (с 377,46), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Нацбанк Казахстана.

Как говорится в сообщении, основными причинами ослабления тенге являются решение Комитета ФРС США сохранить ключевую ставку на уровне 2,25-2,5 процента, проведение переговоров между США и КНР, в ходе которых стороны договорились о снижении дисбаланса во взаимной торговле, внесение поправок в проект соглашения по выходу Великобритании из ЕС парламентом и перенос голосования по условиям "брексита" на 13 февраля, политический кризис в Венесуэле и введение американских санкций в отношении национальной нефтекомпании PdVSA.

Кроме того, по сообщению регулятора, публикация статистики о замедлении деловой активности в Китае и замедление роста заработных плат в США также поспособствовали удешевлению нацвалюты Казахстана на прошедшей неделе.

(Автор: Ляман Зейналова)

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