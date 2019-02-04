Нацбанк Казахстана назвал причины ослабления тенге

4 февраля 2019 19:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам торгов 1 февраля рыночный курс национальной валюты Казахстана - тенге сложился на уровне 382,74 тенге за доллар США, ослабев за неделю на 1,4 процента (с 377,46), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Нацбанк Казахстана.

Как говорится в сообщении, основными причинами ослабления тенге являются решение Комитета ФРС США сохранить ключевую ставку на уровне 2,25-2,5 процента, проведение переговоров между США и КНР, в ходе которых стороны договорились о снижении дисбаланса во взаимной торговле, внесение поправок в проект соглашения по выходу Великобритании из ЕС парламентом и перенос голосования по условиям "брексита" на 13 февраля, политический кризис в Венесуэле и введение американских санкций в отношении национальной нефтекомпании PdVSA.

Кроме того, по сообщению регулятора, публикация статистики о замедлении деловой активности в Китае и замедление роста заработных плат в США также поспособствовали удешевлению нацвалюты Казахстана на прошедшей неделе.

(Автор: Ляман Зейналова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Казахстан привлечет инвестиции из 40 стран
Казахстан 16:40
Оглашен объем валовой продукции сельского хозяйства в Акмолинской области Казахстана
Бизнес 16:01
В Казахстане выделена рекордная сумма инвестиций на охрану окружающей среды
Финансы 14:06
В Казахстане построят совместное предприятие по производству семян сои не содержащих ГМО
Бизнес 13:58
В Казахстане снизилась средневзвешенная ставка по кредитам, выданным физлицам
Финансы 12:08
Казахстанский банк покидает фондовую биржу KASE
Финансы 10:09
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев призвал азербайджанскую молодежь быть активной в сфере экономики и политики - депутат
Политика 20:52
Генсек ООН призвал международное сообщество активнее бороться с наемниками
В мире 20:37
Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии увеличилось до 134 человек
Другие страны 20:27
Определены возможные площадки для строительства первой в Узбекистане АЭС
Узбекистан 20:18
«ЛУКОЙЛ» увеличила добычу газа в Узбекистане
Энергетика 20:03
Кредитование регионов Азербайджана выросло почти на 18%
Финансы 19:55
Инфляция в Иране составит 40 процентов - иранский эксперт
Иран 19:55
Национальный авиаперевозчик Туркменистана приостановит полеты в Европу
Туркменистан 19:53
Иран выпустил обеспеченную золотом криптовалюту PayMon
Иран 19:49