Золотые и серебряные слитки в Азербайджане продолжают дешеветь

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в среду продолжают снижаться, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота шестого марта подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 2,533 маната, составив 2188,648 маната, серебра – на 0,0843 маната, до 25,6621 маната, платины – на 15,1555 маната, до 1414,485 , а унция палладия на 40,12 маната, до 2567,34.

Название 06.03.2019 05.03.2019 Золото XAU 2188,648 2191,181 Серебро XAG 25,6621 25,7464 Платина XPT 1414,485 1429,6405 Палладий XPD 2567,34 2607,46

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на шестое марта составляет 1,7 AZN/USD.

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