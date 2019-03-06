Золотые и серебряные слитки в Азербайджане продолжают дешеветь

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в среду продолжают снижаться, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота шестого марта подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 2,533 маната, составив 2188,648 маната, серебра – на 0,0843 маната, до 25,6621 маната, платины – на 15,1555 маната, до 1414,485 , а унция палладия на 40,12 маната, до 2567,34.
|
Название
|
06.03.2019
|
05.03.2019
|
Золото
|
XAU
|
2188,648
|
2191,181
|
Серебро
|
XAG
|
25,6621
|
25,7464
|
Платина
|
XPT
|
1414,485
|
1429,6405
|
Палладий
|
XPD
|
2567,34
|
2607,46
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на шестое марта составляет 1,7 AZN/USD.
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