Праздничные скидки на платежные карты от Международного банка Азербайджана

11 марта 2019 11:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана продолжает радовать клиентов сюрпризами по случаю праздника Новруз. Банк, принимая во внимание потребность клиентов в пластиковых картах, объявил о скидочной кампании на платежные карты в преддверии праздника Новруз, сообщает в понедельник Trend со сыслкой на банк.

С 11 по 19 марта все желающие смогут приобрести Classic, Gold, Platinum карты VISA, MasterCard и Union Pay, а также AMEX Green со скидкой в 50 процентов.

Международный банк Азербайджана на сегодняшний день является лидером рынка страны по числу международных платежных систем-партнеров. Основываясь на это партнерство, банк предлагает своим клиентам широкий выбор карточных продуктов и преимуществ, воспользоваться которыми можно в любой точке мира. Международный банк Азербайджана является лидером в сфере электронных услуг и обладает самой широкой в стране сетью банкоматов. В рамках проекта Клуб “QayğıCash”, все участики клуба получают обратно на свой карточный счет до 20 процентов средств, уплаченных за покупки в пунктах торговли и обслуживания, являющихся партнерами банка. https://ibar.az/ru/individual/qaygikesh-klubu/

Пластиковые карты банка можно заказать онлайн по ссылке: https://www.ibar.az/az/individual/plastic-cards/

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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