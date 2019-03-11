Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана значительно превысил предложение

11 марта 2019 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 350 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на биржу.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение в более чем два раза - банки подали заявки на 909,8 миллиона манатов.

Средняя процентная ставка по заключенным депозитным сделкам составила 7,26 процента.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на 11 марта составляет 1,7 AZN/USD.

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