Кредитная кампания, посвященная чершенбе от Unibank: Комиссия 0% для всех

11 марта 2019 20:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Unibank проводит однодневную кредитную акцию в честь йел чершенбеси. Каждый, кто оформит кредит до 20 000 манатов 12-го марта в Unibank, не будет платить комиссию. Любой клиент с официальным доходом от 100 манатов и выше сможет принять участие в этой акции, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на банк.

Преимущества, которые Вы получите, оформив кредит в Unibank:

-комиссия: 0%
-нет взноса за страхование;
-не требуется поручитель;
-клиент сам выбирает дату оплаты
-сумма до 20 000 манат
-срок оплаты до 48 месяцев
-минимальная ежемесячная оплата начинается от 19 манат;
-процедура кредитования очень проста.

Вы можете подать заявку на получение кредита, не приходя в банк:

-написав на whatsapp 050 778 8117;

-позвонив на информационный центр 117;

-обратившись онлайн с помощью Unibank Mobile или с сайта unibank.az (http://go.unibank.az/2FcSiNh) или же обратившись в филиалы Unibank.

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank располагает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни без обеденного перерыва с 09:00 до 17:00. Также нижеследующие филиалы Unibank оказывают услуги клиентам и в субботу с 10.00 до 14.00:

Абшеронские филиалы: 15-ый филиал (рядом с парком им. С.Вургуна); 13-ый филиал (“Иншаатчылар”); “Нариманов”; “Аджеми”; “Нефтчиляр”; 10-ый филиал (“Ахмедлы”); 19-ый филиал (“Бакиханов”); “Мярдякан”, “Хырдалан”; “Сумгаит”.

Региональные филиалы: “Гянджа”; “Барда”; “Кяпяз”; “Мингячевир”; “Товуз”;”Шамкир”; “Шеки”.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az ).

Unibank – банк для всех и каждого!

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