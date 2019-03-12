Оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 25 млн

БАКУ /Trend/ - Оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 12 марта составил 25,37 миллиона манатов, следует из статистических данных, опубликованных на сайте биржи.

Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила 23,4 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене от 93,3873 до 93,9124 маната за ноту.

Также были совершены сделки по облигациям на вторичном рынке. Суточный объем операций с облигациями на бирже составил 1,4 миллиона манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана (1,3 миллиона манатов) и долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (39,2 тысячи долларв – 66,7 тысячи манатов).

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 24,9 тысячи манатов. За день были заключены 9,2 тысячи сделок по акциям.

Объем осуществленных операций РЕПО составил 524,3 тысячи манатов.

Официальный курс на 12 марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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