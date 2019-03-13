БАКУ /Trend/ - 11 марта региональный бизнес-портал Navigator.az, работающий в Азербайджане и Грузии, назвал победителей конкурса Navigator Business Award. Следует отметить, что награда охватывает более 26 тысяч компаний, работающих в Азербайджане и Грузии, сообщает в среду Trend со ссылкой на Bank Respublika.

В номинации «Лучший банк по розничным услугам» победил – Bank Respublika!

Банк был удостоен этой награды за самые передовые и качественные банковские услуги, предлагаемые клиентам в течение года, на основании результатов исследования.

«Как один из ведущих банков страны, Bank Respublika, благодаря применению современных технологий, старается беспрерывно предоставлять современные и качественные банковские услуги клиентам. Наш банк уделяет особое внимание мнению клиентов и партнеров, и эта премия вдохновит нас на более значимые достижения и продолжительный успех», - отметил Асаф Намазов, председатель правления банка.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, странице банка в Facebook или по номеру 144.

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