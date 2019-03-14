Kapital Bank открыл новый филиал Bravo-3

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank в рамках проекта оптимизации филиальной сети открыл новый филиал Bravo-3, расположенный в гипермаркете Bravo, по адресу Баку, Низаминский район, проспект Гейдара Алиева 172 (около метро станции Короглу), сообщает в четверг Trend со ссылкой на банк.

Режим работы филиала: с понедельника по пятницу с 11:00 до 20:00, суббота и воскресенье с 10:00 до 20:00. Теперь клиенты смогут воспользоваться современными банковскими услугами в новом филиале.

Представленный в соответствии с новой концепцией филиал Bravo-3 предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, прием вкладов, различные виды кредита, платежные карты, денежные переводы, оплату связи, коммунальных и прочих услуг, обмен валюты и т.д. Новый филиал обладает всеми необходимыми условиями и возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания.

Следует отметить, что Kapital Bank с 2015 года в рамках проекта трансформации филиальной сети проводит определённые работы. В течение этого периода были отремонтированы и сданы в эксплуатацию многие филиалы и отделения банка, полностью отвечающие современным требованиям. На протяжение 4 лет, более 40 филиалов были отремонтированы, переведены в новые офисы, также открыты более 20 новых точек обслуживания. Кроме того, в текущем году в ряде городов и регионов страны планируется проведение основательных ремонтов филиалов в соответствии с новой концепцией, а также открытие новых филиалов и отделений.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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