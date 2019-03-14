При поддержке Международного банка Азербайджана пройдет первая Бакинская конференция по коучингу и лидерству

БАКУ /Trend/ - Первая Бакинская Конференция по коучингу и лидерству под девизом «Сейчас время перемен» состоится пятого апреля 2019 года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на банк.

Конференция пройдет при поддержке Международной федерации коучинга, Азербайджано-американской торговой палаты, Ассоциации банков Азербайджана, а также Международного Банка Азербайджана, который уделяет большое внимание развитию человеческого капитала в нашей стране.

Первая Бакинская конференция по коучингу и лидерству соберет известных профессионалов, занимающихся коучингом и лидерством, из Азербайджана, Турции, России, ОАЭ, Канады и Великобритании. Ожидается, что во встрече примут участие более 300 экспертов и менеджеров. Представители Международного Банка Азербайджана также примут участие в этой конференции, которая создаст прекрасную возможность для изучения международного опыта.

Международный банк Азербайджана также создал интересную возможность для желающих принять участие в I Бакинской конференции по коучингу и лидерству. В ближайшие дни на странице банка в социальной сети Facebook будут объявлены конкурсы. Два победителя получат возможность принять участие в конференции.

Подробная информация о конференции доступна на сайте www.clcbaku.com. Билеты на мероприятие можно заказать здесь: https://clcbaku.ticketsetup.com

Коучинг - процесс добровольного, сознательного и спланированного обучения, развития личности. Основная цель процесса - раскрыть потенциал людей, повысить их самооценку и мотивацию и максимизировать положительные результаты. Подобные мероприятия важны для развития коучинга в Азербайджане как нового направления, расширения доступа к нему и изучения зарубежного опыта в этой области.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном вебсайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.

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