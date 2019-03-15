Суточный оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 4 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 14 марта составил 4,04 миллиона манатов, следует из статистических данных, опубликованных на сайте биржи.

Накануне большая часть операций пришлась на РЕПО-операции и составила четыре миллиона манатов.

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 40,1 тысячи манатов. За день были заключены 68,8 тысячи сделок по акциям.

Были заключены сделки по акциям ОАО “Бакавтосервис” (“Bakavtoservis” ASC), ОАО “Орбита-Салон” (“Orbita-Salon” ASC), ОАО “Гала” (“Qala” ASC), ОАО “Международный банк Азербайджана” (“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC).

Официальный курс на 15 марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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